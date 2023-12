Wegen einer Havarie an einer Leitung des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal ist der Nicolaiberg im Stadtzentrum von Gera voll gesperrt.

Gera Bis zum Bauende gelten Umleitungen in der Innenstadt.

Seit Mittwochfrüh ist der Nicolaiberg in der Geraer Innenstadt dicht. Grund für die Vollsperrung ist eine Havarie an einer Leitung des Zweckverbands Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal. Nach dem jetzigen Stand sollen die Bauarbeiten noch vor Weihnachten, am Freitag, 22. Dezember abgeschlossen sein, heißt es aus dem Zweckverband auf Nachfrage dieser Zeitung.

Umleitungen im Zentrum während der Bauzeit

Bis dahin gelten weiterhin Umleitungen im Bereich oberhalb des Geraer Marktes. In Abstimmung mit der Verkehrsbehörde ist für die Zeit der Bauarbeiten die Einbahnstraße vom Nicolaiberg in die Greizer Straße aufgehoben. Damit soll eine Umfahrung für den Lieferverkehr über die Schuhgasse und die Rittergasse für den Markt und den Steinweg gewährleistet werden. Der Bereich Hinter der Mauer ist über die Rittergasse, die Große Kirchstraße und den Steinweg zu erreichen, heißt es auf Nachfrage. Bei Fragen können sich Bürger an die Hotline des Verbandes unter Telefon 0800 5888119 wenden.