Weida: Beim Schach Kompliziertes durch Taktik auflösen

Weida. Erstmals fand auf der Osterburg in Weida der Tag der Schachvereine statt.

Zum ersten „Tag der Schachvereine“ wurde am Samstag auf die Osterburg Weida eingeladen und um die 30 Mitglieder aus sechs Schachvereinen der Region kamen. Aber nur wenige Besucher nutzten die Offerten.

In Führungen durch die Schachausstellung berichtete Diana Skibbe Wissenswertes zur Geschichte des Brettspieles. Die Kuratorin reicherte die Informationen mit eigenen Schacherlebnissen an. Bis 28. Januar nächsten Jahres ist die Schau zu sehen.

Fabian Spörl beim Großfeldschach ( im Hintergrund: Volkhard Lehmann, Peter Skibbe und André Schlierf v.l.n.r.). Foto: Diana Skibbe

Viele freie Partien wurden an diesem Tag als Blitzschach – jeder der beiden Spieler hat nur fünf Minuten zur Verfügung – oder auch ohne Uhr gespielt. Beim Großfeldschach kämpften der 15-jährige Fabian Spörl aus Hirschberg von den Schachfreunden Greiz gegen den 18-jährigen Mailo Wilczek, ebenfalls von den Schachfreunden. Der erfahrenere Mailo gewann.

Zum Abschluss fanden sich acht Spielerinnen und Spieler zu einem Blitzschachturnier zusammen. Hier siegte Luca Franke aus Weida vom Verein Fortschritt Gera-Liebschwitz) vor Antje Fuchs aus Pausa (SC Rochade Zeulenroda) und Pascal Besancon aus Weida vom SK Weida.

Eine schöne Veranstaltung resümierten die Teilnehmer. Manfred Wolf, 69 Jahre, aus Zeulenroda gefällt die Verbindung von Alt und Jung bei diesem Spiel. „Man trifft immer wieder neue Freunde. Schach ist international. Man kann sich auch ohne die Sprache des Anderen gut verständigen.“

Volkhard Lehmann aus Münchenbernsdorf hat aus gesundheitlichen Gründen in seiner Jugend mit Schach angefangen. Er schätzt den Teamgeist und den Spaß. Romik Tamoyan aus Greiz lernte bereits in der Grundschule Schach. „Es macht mir Spaß, die unterschiedlichen Figuren zu ziehen und zu überlegen, wie sie am besten zusammenwirken“, meint der 14-Jährige.

Fabian Spörl kommt in die 10. Klasse und schreibt sogar seine Projektarbeit zum Schach. Er lernte vor ein paar Jahren von seinem Vater das Spiel im Urlaub und fand es einfach cool. Es fasziniert ihn inzwischen so sehr, dass er sich täglich damit beschäftigt, verriet seine Mutter.

Mailo Wilczek liebt komplizierte Stellungen, die durch taktische Kombinationen aufgelöst werden und dann zum Sieg führen. disk/red