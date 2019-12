Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weida: Kostenloses W-Lan in historischen Gemäuern

Die Lage an sich und im speziellen die dicken Gemäuer, das waren kaum überraschend die größten Herausforderungen für Ronny Kästner. Aber der Inhaber des Weidaer Unternehmens EP: Kästner hat sie gemeistert und kann nun, zusammen mit Weidas Hauptamtsleiterin Bettina Gunkel, stolz verkünden: Die Osterburg ist „online“.

In weiten Teilen der historischen Burganlage gibt es nun kostenfreies W-Lan, bis in die Türmerstube hinauf, in den Museumsräumen und im Balkensaal sowie auf dem Burghof. Hier kann man sich nun, beispielsweise mit dem Smartphone, in den „Hotspot Osterburg“ einwählen und surfen, Bilder verschicken oder sich mit der jüngst vorgestellten App „Osterburg 2.0“ auf den digitalen Wissenspfad auf dem Weidaer Wahrzeichen begeben.

Touristischer Gewinn und verbesserte Arbeitsbedingungen

Für den Tourismus und sicher auch mit Blick auf das Nutzungskonzept „Wissens-Schloss“ ein Schritt nach vorn. „Daneben verbessern sich aber auch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter hier“, sagt Ronny Kästner.

Er erklärt, dass für das Rückgrat des Burg-W-Lans neben 100 Metern normalem Netzwerkkabel auch rund 200 Meter modernen Glasfaserkabels verlegt wurden. Damit sei die Osterburg zum Referenzobjekt des Komponenten-Herstellers Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG geworden, der das Projekt unterstützt habe, erklärt Kästner.

Insgesamt habe die Stadt über 4000 Euro in diesen Digitalisierungsschritt der Osterburg investiert. „Wir haben mehrmals erfolglos Förderanträge gestellt“, sagt Bettina Gunkel, die auf Nachfrage erklärt, dass das Projekt nichts mit dem Freifunk Gera-Greiz zu tun habe.

Öffnungszeiten: Derzeit gelten die Winteröffnungszeiten für das Museum in der Osterburg, donnerstags bis sonntags sowie an Feiertagen, 10 bis 16 Uhr. An Weihnachten und zum, Jahreswechsel hat die Burg dementsprechend vom 25. bis 29. Dezember und 2. bis 5. Januar, jeweils 10 bis 16 Uhr, geöffnet.