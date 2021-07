Weidaer Maskottchen nun geschützt

Weida. „Türmi“ wurde als Marke bestätigt.

Das Weidaer Maskottchen „Türmi“ wurde 2009 zur 800-Jahr-Feier der Osterburgstadt erfunden und hat seitdem das Herz der Kinder erobert. Die Inhaberin eines Weidaer Werbe- und Designstudios hatte die Idee und ein Geraer Kunsterzieher im Ruhestand setzte die Idee als Comic-Figur um.

„Türmi-Souvenirs“ gibt es inzwischen in vielen Varianten: Auf und mit Kindergeschirr, in Mal- und Bastelheften, als T-Shirts, Pins und Postkarten oder als Plüschfigur grüßt das lustige Kerlchen.

In der Tourist-Information Weida ist die Auswahl riesengroß. Aber auch im Internet und in den sonstigen Medien wirbt „Türmi“ für die Osterburg als Wiege des Vogtlandes. Das Deutsche Patent- und Markenamt in München bestätigte am 11. Juni die Eintragung der Designs. Damit genießt „Türmi von Weida“ nun markenrechtlichen Schutz.

Die Verwendung der verschiedenen „Türmi“-Designs ist deshalb genehmigungspflichtig. Fotos vom „Plüschtürmi auf Reisen“ bei Facebook und Instagram seien Werbung für Weida und die Burg und nicht vom Markenschutz betroffen, sondern ausdrücklich erwünscht.