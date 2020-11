Weidaer Narren mit Mini-Auftakt in die Masken-Saison

Es könnte alles so schön sein: Es ist der 11. November, die Menschen sind unterhaltungstechnisch ausgezehrt und eine Maske hat auch fast jeder dabei. Leider passt in diesem Jahr das „C“ in WCV nicht zum alles dominierenden „C“. Doch auch wenn der Weidaer Carneval-Verein (WCV) coronabedingt schweren Herzens die Party am kommenden Sonnabend absagen und auch beim traditionellen Auftakt am 11.11., 11.11 Uhr, abspecken musste, ganz wollte man dann doch nicht auf die Möglichkeit der Machtübernahme verzichten.

Ohne Musik und Tanz und Prinzenpaar, dafür mit der erwähnten Maske und trotz Geheimhaltung vor spontanen etwa 30 Schaulustigen, standen die Mitglieder des WCV-Elferrates am Rathaus-Portal Spalier, um bei dem tatsächlich nur etwa zweiminütigen Mini-Faschingsauftakt den großen goldenen Rathausschlüssel entgegen zu nehmen. Anders als Donald Trump im Weißen Haus rückte im Weidschen Haus der Entmachtete, Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG), den Schlüssel bereitwillig und ohne beleidigte Tweets heraus. Und das obwohl er diesmal auch auf das, zumindest gedanklich schon vorbereitete Geschenk verzichten musste. Das, verrät WCV-Vorsitzender Lars Düwert, wäre eine Abrissbirne gewesen. „Nicht, um dass Rathaus oder den Bürgermeister abzureißen“, sagt Düwert. Aber, um ihm zu helfen, noch eine Spur entschiedener dem ein oder anderen Schandfleck in der Stadt zu Leibe zu rücken. Das Geschenk für den Rathausschlüssel ist aber nicht das einzige fehlende Detail der 33. Weidschen Faschingssaison. So konnte auch die Mottowahl nicht stattfinden. Ob Tänze oder ein Programm zumindest digital einstudiert werden? „Es gibt sicherlich Möglichkeiten, aber es fehlt ganz ehrlich auch etwas die Motivation, Dinge einzustudieren, bei denen es unsicher ist, ob sie überhaupt gezeigt werden können“, sagt Düwert. Sein Vize Benjamin Völckel betont aber, dass man zwar den 14. November abgesagt habe, aber noch nicht die Veranstaltungen in der Hauptsaison im Februar. „Wir sind optimistisch“, sagt er: „Wir hoffen, bis dahin irgendein Format gefunden zu haben.“ Für Heinz Hopfe war die kleine Einlage ein wichtiges Zeichen, in einem Jahr, in dem vieles anders ist, trotzdem an Traditionen festzuhalten. Und er würde es auch so verstanden wissen, dass die Stadt trotz allem ihre Verbindung zu ihren Vereinen halten möchte. Noch vor der Machtübernahme meldete sich Büttenrednerin Maximiliane Kerbein mit einer Video-Bütt aus dem närrischen Homeoffice auf der Facebookseite des Vereins. Sie rief dazu auf, sich eben daheim zu verkleiden, Fotos davon oder von früheren Faschingsfeiern an den WCV zu senden und so wenigstens virtuell Fasching zu feiern.