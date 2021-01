Weidas Bürgermeister: Geplantes abarbeiten und vorbereitet sein

Herr Hopfe, was wird die größte Herausforderung für Weida im Jahr 2021?

Ich glaube, das wird die erhoffte Rückkehr zur Normalität. Wir halten weitestgehend an geplanten Vorhaben und Aufgaben fest, natürlich müssen wir immer mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen reagieren. Aber das Ziel ist es, nach Plan zu arbeiten und Maßnahmen so zu gestalten, dass sie auch unter den Corona-Bedingungen umgesetzt werden können. Da, wo es geht, wollen wir vorbereitet sein. Ein Beispiel: Auf der Osterburg sind Arbeiten an der Remise geplant. Sobald es das Wetter zulässt, soll das passieren, gleichzeitig soll auch inhaltlich alles so vorbereitet werden, dass man theoretisch ab Saisonstart im März sofort wieder öffnen könnte, sobald es möglich ist.

Was sind die größeren Vorhaben in Weida 2021?

Bautechnisch soll es im Gewerbegebiet Schloßmühlenweg weitergehen. Geplant ist der vierte und letzte Bauabschnitt der Innenstadt-Maßnahme mit dem Zweckverband wie auch dessen Arbeiten in Hohenölsen. Wenn auch nicht städtisch, so geht es trotzdem am Schulkomplex „Max Greil“ weiter. Zudem sollen städtische Mietwohnungen saniert, sollen Teiche in Hohenölsen, Steinsdorf und Gräfenbrück instandgesetzt werden. Dann startet der Breitband-Ausbau im Frühjahr und Mitte des Jahres soll das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek) beschlossen werden.

Grundlage fürs Bauen ist der Haushalt; wie schwierig wird es, den für dieses Jahr aufzustellen?

Der Jahresabschluss ist Basis für eine möglichst belastbare Zahlengrundlage. Daran arbeitet unser Kämmerer mit dem Ziel, schnellstmöglich einen Haushaltsentwurf vorzulegen, der am 23. Februar im erweiterten Haupt- und Finanzausschuss und am 4. März im Stadtrat diskutiert und hoffentlich beschlossen wird. Sicher ist es schwierig, die genauen finanziellen Auswirkungen der Krise einzupreisen. Bei den Steuereinnahmen merkt man Corona, ich bin mir auch sicher, der jetzige Lockdown hat schlimmere Auswirkungen als der erste. Für den Haushalt gehen wir zunächst von den Steuerschätzungen aus. Inwieweit man im Laufe des Jahres nachsteuern muss, wird sich zeigen.