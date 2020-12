Weihnachtliche Abendstimmung in Münchenbernsdorf

In der Abenddämmerung kommt die stimmungsvolle Illumination der Sankt Mauritiuskirche in Münchenbernsdorf besonders eindrucksvoll zum Tragen. Trotz coronabedingter Einschränkungen hat Pfarrerin Stefanie Schwalbe für ihre Gemeinde bis einschließlich Weihnachten einiges geplant. So gibt es am 16. und 23. Dezember jeweils 18.30 Uhr Adventsandachten mit Orgelmusik. Am Heilig Abend finden zuerst die musikalisch-besinnliche Christvesper ab 18 Uhr unter freiem Himmel im Pfarrgarten und später die Christnacht mit Orgel- und Geigenmusik ab 22 Uhr in der Kirche statt.