Weihnachtsgeschenke für „Schlupfwinkel“ in Gera

Gera. Kindern und Jugendlichen in oft schwierigen Situationen eine Freude machen.

Mitarbeiter der IHK Ostthüringen zu Gera haben in der Vorweihnachtszeit Geschenke für Kinder und Jugendliche gepackt, die vom Verein „Schlupfwinkel und Sorgentelefon“ betreut werden. Die etwa 75 Päckchen haben die Initiatorin der Aktion, Nadine Weiske, (links) und Matthias Säckl (rechts) von der IHK am Mittwochnachmittag an Linda Kubatzki und Gerhard König vom Schlupfwinkel, übergeben. In den kommenden Tagen werden die Kinder dann mit den Weihnachtsgeschenken überrascht. Seit 1990 unterstützt und berät der Verein Kinder, Jugendliche und deren Personensorgeberechtigte in Krisensituationen und Erziehungsfragen. Der Verein will unter anderem Kindern und Jugendlichen in Not- und Konfliktsituationen eine Anlaufstelle sein, die täglich rund um die Uhr erreichbar ist und auch die Möglichkeit der Inobhutnahme in einer Kinderschutzwohnung einschließt.