Weihnachtsmann kommt online nach Gera

Gera. Der Weißbärtige schaltet sich in diesem Jahr am 24. Dezember online in die Wohnzimmer von Gera.

Heiligabend können die Knirpse doch noch auf den Weihnachtsmann treffen. Er kommt zwar nicht in die Wohnzimmer der Mädchen und Jungen, weiß aber trotzdem über die guten und schlechten Taten Bescheid. Der Weißbärtige schaltet sich online vom Gerschen Nordpol in die geschmückten Stuben. In der Livekonferenz, auch ein Weihnachtsmann kann mit den modernen Medien umgehen, redet er mit den Steppkes. Lobt, wenn sie brav waren und erhebt die Stimme, wenn etwas noch nicht so geklappt hat in diesem Jahr. Über Zoom oder Skype können sich die Kinder und Erwachsenen mit dem Weihnachtsmann unterhalten, Lieder singen und Gedichte aufsagen. Die Geschenke haben die Helfer schon vorher in einem Sack bei den Eltern vor die Tür gestellt. Sie übergeben die Gaben stellvertretend.