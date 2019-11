Das traditionelle Pyramidenfest in der Bogenbinderhalle mit der kunstvollen Weihnachtspyramide in Ronneburg.

Weihnachtsmarkt am 2. Adventswochenende

Ronneburg. Vom 5. bis 8. Dezember wird in der festlich geschmückten Bogenbinderhalle in Ronneburg zum 19. Pyramidenfest eingeladen. Die Veranstalter und Organisatoren des Marktes, der sich weiter steigender Beliebtheit erfreut, sind Ronneburger Vereine gemeinsam mit der Stadtverwaltung.

Mehr als50 Aussteller

Ein besonderer Weihnachtsmarkt, das bedeutet: Unter dem schützenden Dach der Bogenbinderhalle, auf zwei Etagen, werden mehr als 50 Handwerker, Gewerbetreibende und Vereine ihre Waren und Sortimente anbieten. Allein jedoch die Weihnachtspyramide des Heimatvereins ist einen Ausflug nach Ronneburg wert. Mit einer Höhe von 6,50 Meter, einem Gewicht von 2,5 Tonnen, mittlerweile 40 elektrischen Kerzen und einem Durchmesser des Flügelrades von 3,25 Meter ist die Pyramide ein imposantes Bauwerk. Sie wurde übrigens zur schönsten Weihnachtspyramide Deutschlands gewählt.

Handgeschnitzte, kunstvolle Figuren verschönern die einzelnen Etagen. Alle sind sie mit Spendengeldern finanziert wie auch die Pyramide selbst. Besucher von nah und fern sind für Donnerstag, den 5. Dezember, zum Anschieben der Weihnachtspyramide eingeladen. Es beginnt 17 Uhr. Bereits um 16.30 Uhr gibt es einen Lampionumzug: Treffpunkt Breitscheidplatz. Ab 17 Uhr nimmt das „Schneemannpostamt“ in der Spielecke die Nikolausstiefel in Empfang. Diese können dann am Freitag, 6. Dezember, wieder abgeholt werden. Am Eröffnungstag erklingt um 17.15 Uhr Weihnachtsmusik, gespielt von Musikschülern der Stadt.