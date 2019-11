Weihnachtsstimmung in Geras Bibliothek soll auch am kommenden Mittwoch wieder herrschen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsmarkt, Basteln und (Vor-)Lesen in Bibliothek Gera

Auch in der Geraer Stadt- und Regionalbibliothek stehen die Zeichen auf Advent. Mit verschiedenen Aktionen wird die Weihnachtszeit in das Haus am Geraer Puschkinplatz geholt. Am Sonnabend lädt die Geraer Bibliothek 10.30 bis 13.30 Uhr zu Vorlesegeschichten für Kinder ab 4 Jahren und zu angeleitetem Basteln ein. „Der überraschende Weihnachtsbrief“ steht als erste Geschichte auf dem Programm, an den kommenden Adventssamstagen folgen noch „Max und sein Abenteuer in der Backstube“ (7.12.), „Ein heimlicher Weihnachtsgast“ (14.12.) und „Der Tannenbaum“ (21.12.).

Am Dienstag, 3. Dezember, wird dann 17 Uhr zur Lesung des Literaturclubs unter dem Motto „Advent, Advent“ eingeladen. Moderiert von Otti Planerer können die Gäste bei freiem Eintritt, Kerzenschein, Kaffee, Tee und Plätzchen passend zu dieser Zeit des Jahres Geschichten und Gedichte der Mitglieder des Literaturclubs Gera lauschen. Heiteres und Besinnliches rund um das Weihnachtsfest und auch manches in Gerscher Mundart werden zu hören sein.

Weihnachtliches Markttreiben herrscht dann am Mittwoch, 4. Dezember, in der Geraer Bibliothek. Der Weihnachtsmarkt am außergewöhnlichen Ort findet bereits zum elften Mal statt. Von 14 bis 19 Uhr werden bei freiem Eintritt Handgefertigtes und regionale Waren an kleinen Ständen präsentiert. Angeboten werden Keramik und Schmuck, Holzkunst, Kräuter und Tees, Honig und Naschereien, Gefilztes und Genähtes, Bücher und handgefertigte kleine Accessoires. Da nicht nur Kinder gerne basteln, besteht beim angeleiteten weihnachtlichen „Basteln für Große“ auch für die erwachsenen Besucher der Bibliothek die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden.

Über „Emil bei den Wikingern“ erfahren Kinder ab 8 Jahren zum Nikolaustag bei einer Lesung mit Michael Kirchschlager. Am Freitag, 6. Dezember, um 14 Uhr, beginnt die Lesung bei freiem Eintritt. Der Historiker und Verleger Michael Kirchschlager ist mit dem druckfrischen fünften Teil seiner Buchreihe über den kleinen Drache Emil zu Gast in der Bibliothek und gestaltet eine lebendige Mitmachlesung.