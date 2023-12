Weihnachtsmarkt in Gera Lusan eröffnet

Gera Weihnachtsmann kommt persönlich und begrüßt die Gäste im Weihnachtszelt

Punkt 14.15 betritt der Weihnachtsmarkt das geschmückte Weihnachtszelt am neuen Austragungsort, dem Basketballplatz des Vereins- und Stadtteilhauses „Lusaner 10“. Am Stand von Smilla und Mathilda lässt er sich die selbstgemachten Leckereien zeigen, bevor er die Lusaner begrüßt. Es gibt allerlei selbstgebackene Plätzchen und Kuchen von der Kindervereinigung und den Lusaner Chorfrauen, gebrannte Mandeln, kandierte Nüssen und viele andere weihnachtliche Köstlichkeiten zum Naschen und Trinken. Selbstgebasteltes und Handgenähtes beim Verein Streetwork, Keramik und Lusan-Bücher aus der Geschichtswerkstatt werden auf dem Markt in Lusan zu finden sein. Zu weihnachtlichen Klängen werden sich die Beats von heimischen Bands am Freitag und am Samstag Schlager, Hits und Oldies gesellen. Am Samstagnachmittag ab 14.30 Uhr wird der Weihnachtsmann hier auch seine Sprechstunde abhalten, bevor er wieder zum Märchenmarkt aufbrechen muss. Geöffnet ist am Samstag ab 11 Uhr auf dem Freigelände des soziokulturellen Zentrums in der Werner-Petzold-Straße 10.