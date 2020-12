Weihnachtsstimmung auf dem Weidaer Markt

Rathaus und Markt Weida in weihnachtlichem Schmuck

Weida. Der Weihnachtsmarkt in Weida am dritten Adventswochenende findet nicht statt. Dafür kommt der Wochenmarkt donnerstags weihnachtlich daher.

Weihnachtsstimmung auf dem Markt vorm Weidaer Rathaus. Am kommenden Wochenende hätte traditionell zum dritten Advent der Weidaer Weihnachtsmarkt stattgefunden. Doch auch der wurde coronabedingt abgesagt. Aus zwei Weihnachtsmarkttagen werden dafür drei weihnachtliche Wochenmarkttage. Vorigen Donnerstag begonnen, wird auch am 10. und 17. Dezember weihnachtlich aufgewertet. Weihnachtsmusik aus der Konserve, ein kleines zusätzliches Angebot an Ständen und Kinder der Weidaer Kitas, die weihnachtlich schmücken. Es wird auf die Maskenpflicht auf dem gesamten Wochenmarkt hingewiesen. Übrigens: Spätestens zu Weihnachten soll laut Stadt auch die Osterburg wieder erstrahlen.