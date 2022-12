Ronneburg. Weihnachtskonzert der Friedrich-Schiller-Schule in Ronneburg

Unter dem Motto „Weihnachtszeit ist Wunschzeit“ fand nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder ein Weihnachtskonzert an der Friedrich-Schiller-Schule in Ronneburg statt. Eingeladen waren vor allem Eltern und Großeltern. Unter der Leitung des Musiklehrers Thomas Schmidt trugen die Jungen und Mädchen Instrumentalstücke, Lieder und Gedichte vor, um die Gäste weihnachtlich einzustimmen und um in der hektischen Zeit vor dem Weihnachtsfest ein paar Minuten der Besinnung und der Ruhe zu schenken. Es gab viel Applaus für die Schüler. Und das aus gutem Grund: Besonders stolz war die Schulleiterin Silke Solf auf das große Repertoire an Talenten an den Instrumenten, wie Schlagzeug, Mandoline, Akkordeon, Klavier, Geige, Cello, Flöte und viele mehr. Auch wurden als Solo, im Duett oder im Chor weltbekannte Weihnachtslieder gesungen. Am Ende stimmten alle Gäste ein, um sich mit „Stille Nacht, heilige Nacht“ zu verabschieden. Eine Herzensangelegenheit war es auch, die Gäste zur Teilnahme an der Spendenaktion „Kinderhospiz Mitteldeutschland“ aufzurufen. Die Schule bedankt sich im Namen aller Kinder in Not herzlich für die Spenden in der Gesamthöhe von 377,30 Euro. Am letzten Schultag vor Weihnachten traten alle Künstler noch einmal als Weihnachtsgruß in die Ferien vor den Schülern auf und am Ende stimmten alle Anwesenden lautstark und schwungvoll in ein Medley aus bekannten Weihnachtsliedern mit ein.