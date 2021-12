Weitere Testkapazitäten für Gera: Neues Corona-Testzentrum entsteht

Schlangestehen für Corona-Tests am Montag an der Zentral-Apotheke am Puschkinplatz.

Gera/Weida. Am Montag hat in Gera ein weiteres Testzentrum seine Arbeit aufgenommen. Auch in Weida wird an einem neuen Bürgertestzentrum gearbeitet.

In Gera hat ein weiteres Testzentrum für Corona-Schnelltests die Arbeit aufgenommen. Seit Montag können sich Interessierte ohne Termin im Globus in Gera-Trebnitz einem Antigen-Schnelltest unterziehen. Geöffnet hat das Testzentrum montags bis freitags, 8 bis 17 Uhr sowie samstags, 9 bis 13 Uhr. Zum Schutz aller Testpersonen und der Mitarbeiter, werden ausschließlich symptomfreie Kunden getestet, heißt es. Betreiber ist laut Internetseite die Mörsel & Mayer Testzentrum GbR aus Crimmitschau, die nun 15 solcher Testzentren betreibt. Alle Testangebote in Gera gibt es auf dem städtischen Corona-Portal: unser.gera.de/corona/tests/

Derweil wird auch in Weida ein Testzentrum aufgebaut, in der Micro Bar am Markt 15. Das schreiben die Inhaber auf ihrer Facebookseite. Ein Starttermin stand bis Dienstag noch nicht fest.