Weitsicht gefragt

Am Dienstagmorgen ging wenig bei Bahn und Bus in Gera, zumindest im Liniennetz der Geraer Verkehrsbetriebe. Dass das befürchtete Chaos in der Stadt jedoch ausblieb, war wohl dem Notfahrplan und der Weitsicht vieler Geraer geschuldet, die sich rechtzeitig um Alternativen kümmerten.

Viele griffen wieder zum Autoschlüssel , mancher organisierte sich eine Fahrgemeinschaft, andere wiederum wählten die bewährte Corona-Alternative Homeoffice oder verschoben Erledigungen auf den nächsten Tag.

Dabei dürften etliche der bundesweiten ver.di-Forderungen – unter anderem geht es um die Nachwuchsförderung -- doch auch im Interesse der Arbeitgebervereinigung liegen. Schließlich tragen sie zur Attraktivität des Berufsbildes bei. Denn über eines sollte sich jeder im Klaren sein: der Fachkräftemangel macht vor dieser Branche nicht Halt. Zum einen sind die Abwanderungsbestrebungen in andere Bundesländer aufgrund besserer Arbeitsbedingungen und Löhne noch nicht überall gestoppt. Zum anderen leben immer mehr mittlere Familienunternehmen oder kleine Handwerksbetriebe vor, wie soziale Verantwortung für Arbeitnehmer aussieht. Gesundheitsmanagement, Arbeitszeitmodelle sowie Work-Life-Balance sind dort nicht nur Schlagworte. Bei zahlreichen Fahrgästen stieß der Streik jedenfalls auf Verständnis. Und ich bin sicher: Mancher hat im Stillen die Beschäftigten für ihren Mut bewundert. Nicht überall wird so offen gekämpft, wie es sein müsste.