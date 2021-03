Wenn Blicke töten könnten, würde mancher von uns täglich mehrfach umfallen. Manchmal spüre ich die Augen anderer im Rücken. Wie fühlt sich das an, wenn Menschen von hinten schauen? Beklemmend kann es sein, wenn Neid in ihren Blicken liegt. Schau mal, wie der wieder rumläuft. So angesehen zu werden kann ausschließen. Bestärkend kann es sein, wenn Bestätigung in den Augen liegt: Das hast du gut gemacht. Mit dir arbeite ich gerne zusammen. Blicke, die wir von hintenspüren, machen misstrauisch. Warum seht ihr mir nicht ins Gesicht? Was gibt es zu verbergen? Wenn Blicke töten könnten. Sie können es. Sie können die Lieblosigkeit und das Misstrauen schüren. Sie können töten und lebendig machen. Wie muss es sich anfühlen so angesehen zu werden, dass man sich lebendig fühlt?Wie müsste das für sie sein? Ein Blick, der lebendig macht, müsste mir in die Augensehen. Mich als Person, als ganzen Menschen wahrnehmen und würdigen. Ja, ich sehe dich. Wir wünschen uns oft so sehr, gesehen zu werden. Schon allein, dass wir wahrgenommen werden, dass uns andere nicht übersehen, macht uns lebendig. Es gibt viele Menschen, die täglich unter uns leben und nie gesehen werden. Die uns so selbstverständlich sind, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. Und wenn sie einmalfehlen, fällt es nicht auf. Das Übersehen von Menschen lässt sie mitten unter uns vereinsamen. Sie leben unter uns, als wären sie schon nicht mehr. Ein Blick, der lebendig macht, kann voller Achtung sein. Das ist der Augenblick, in dem liebende Augen sich in meine versenken. In dem ich erkenne: da ist einer, der mich liebt. Gott schaut mich mit seinen liebenden Augen an. In seinen Augen finde ich mich wieder. Tief in meiner Sehnsucht getroffen. Von ihm angesehen zu werden stärkt und macht lebendig. Wer auf ihn seine Augen richtet, kann nicht an anderen vorbeisehen. In Gottes Augen spiegeln sich die Augen der Menschheit. In Jesu Augen sehen wir das Leiden der Welt gesammelt. Wer seine Augen auf Gott richtet, wird gestärkt für sein Leben und das der anderen.