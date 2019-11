Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werke von Ludwig Börne

Bernd Kemter von der Geraer Goethe-Gesellschaft liest am Dienstag, dem 19. November, 19 Uhr, in der Buchhandlung Schmitt & Hahn aus Werken von Ludwig Börne.

Ludwig Börne (1786 – 1837) war ein liberaler, das heißt antimonarchischer Freiheitsdichter des literarischen Vormärz. Er arbeitete auch als Journalist, Feuilletonist sowie Literatur- und Theaterkritiker. Seine 115 „Briefe aus Paris“ gelten als spektakulärste Pressetexte jener Epoche. Sie stießen sofort auf ein breites Echo, das freilich weit gefächert war: Morddrohungen und heftigen Ablehnungen stellten sich begeisterte Zuschriften, ja sogar Liebeserklärungen an die Seite. Der Aufrührer Börne feierte nach seiner Ankunft in Paris die soeben verklungene Julirevolution von 1830 und gab sich keinen Hoffnungen hin, dass sich je in deutschen Landen Ähnliches ereignen könnte. So traf auch die Stadt Gera sein spöttisches Verdikt, als Gerüchte über einen hiesigen Aufruhr bis in die französische Hauptstadt gedrungen waren. Aber auch in kleinen Texten (Miszellen) wie „Über das Schmollen der Weiber“ und „Der Esskünstler“ wollte die deutsche Pariser Spottdrossel ihre Natur nicht verleugnen.

Eine Anmeldung für die Lesung ist erwünscht im Geschäft in der Schloßstraße oder unter Telefon 0365/ 800 59 74.