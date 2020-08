Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werner-Sylten-Straße in Bad Köstritz wird gesperrt

In der Werner-Sylten-Straße in Bad Köstritz sollen weitere 150 Meter zwischen dem Kreisverkehr an der Mittelstraße und der Einmündung Goethestraße saniert werden. Aufgrund der dafür nötigen Straßensperrung verkehren die Buslinien (Gera – Bad Köstritz – Crossen – Eisenberg) und 205 (Gera/Bad Köstritz – Rüdersdorf – Harpersdorf – Oberndorf) nach einem Umleitungsfahrplan. Darüber informiert die RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH in einer Pressemitteilung.

