Wieder Impfen ohne Termin in Gera

Gera. Gewählt werden könne zwischen den Impfstoffen BionTech oder Johnson&Johnson.

An den kommenden Samstagen, 6. und 13. November 2021, findet in der Impfstelle Gera I, Johannes-R.-Becher Straße 1 in Gera, ein freies Impfen zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr ohne Anmeldung statt. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gera. Gewählt werden könne zwischen den Impfstoffen BionTech oder Johnson&Johnson.

Die Voraussetzungen seien, dass in den vergangenen zwei Wochen keine andere Impfung verabreicht wurde und keine Fiebererkrankung vorhanden ist. Des Weiteren können sich Menschen nach einer Infektion mit dem Corona-Virus impfen lassen, insofern diese länger als vier Wochen genesen sind. Diese erhalten nur eine Impfung, unabhängig vom Impfstoff.

Mit Wartezeiten müsse gerechnet werden. Darüber hinaus könnten kurzfristig Impftermine für die Erst- und Folgeimpfung, sowie für die Auffrischimpfung online gebucht werden.

www.impfen-thueringen.de