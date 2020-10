„Wieder negatives Zeichen für Gera gesetzt“

Brit Heinig mit Hund Leo in ihrem Geschäft am Markt.

Die Sonne strahlte am Donnerstag. Getrübt war dagegen die Stimmung bei den Händlern in der Innenstadt. Am Mittwoch kippte das Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar die zwei verkaufsoffenen Tage zur Geraer Höhlermeile an diesem Wochenende und stieß damit bei vielen Händlern, Einwohnern auf Unverständnis. Verdi hatte geklagt. Die FDP Gera kritisiert die Bevormundung durch die Gewerkschaft. „Durch deren Einmischung beraubt man die kleinen Unternehmen ihrer Entscheidungsfreiheit sowie der Gelegenheit, sich in Zeiten der Krise zu stabilisieren“, sagte der Kreisvorsitzende Falk Nerger, der selbstständiger Handwerksmeister ist. „Kein Umsatz, keine Steuergelder für Projekte.“