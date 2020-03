Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder Schmierereien an Panndorf-Halle - Straßenbahn-Verkehr nach Unfall kurz gestoppt - Zwei Verletzte

Straßenbahn-Verkehr nach Unfall kurzzeitig gestoppt

Als der Fahrer (78) eines Suzuki gestern Nachmittag (15:35 Uhr) von der Berliner Straße nach links in den Grünen Weg abbog, bemerkte er scheinbar die neben sich befindliche Straßenbahn zu spät. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings wurden sowohl der Suzuki als auch die Straßenbahn beschädigt. Kurz nach 16:00 Uhr waren die Straßenbahnschienen wieder frei.

Wieder Schmierereien an Panndorf-Halle

Indem sie im Haupteingangsbereich der Panndorf-Halle (Sporthalle) sowohl vier Säulen als auch die Pflastersteinen auf dem Boden mit mehreren Graffiti-Schmierereien versahen, verursachten bislang unbekannte Täter diversen Sachschaden. Die Tatzeit kann nach derzeitigen Erkenntnissen für den Zeitraum vom 11. - 12. März eingegrenzt werden. Die Geraer Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Diese sollen sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die hiesige Dienststelle wenden.

Unfall mit zwei Verletzten

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem VW und einem Toyota rückten gestern Nachmittag (12.03.2020), gegen 14:35 Uhr Geraer Polizeibeamte in die Clara-Zetkin-Straße aus. Da beide Fahrerinnen (41, 43) bei dem Unfall verletzt wurden, kamen sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Unfallverursacher geflüchtet

Gestern gegen 8.50 Uhr parkte der 31-jährige Fahrer eines VW in einer Parkbucht in der Greizer Carolinenstraße. Er befand sich in der geöffneten linken hinteren Tür um sein Kind anzuschnallen. Der bislang unbekannte Fahrer eines vermutlich silbernen Pkw streifte beim Vorbeifahren die Tür und beschädigte sie dadurch. Ohne sich um den Schaden zu kümmern verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Hinweise zu ihm werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.