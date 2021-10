Wieder Tanzunterricht am Theater in Gera

Gera. Das Kinder- und Jugendballett am Theater Altenburg Gera sucht Mitstreiter auch für eine aktuelle Inszenierung.

Nach einer coronabedingten Zwangspause mit Outdoor- und Online-Unterricht bietet das Kinder- und Jugendballett des Theaters Altenburg Gera ab sofort wieder Präsenzunterricht an. Darüber informiert das Theater in einer Pressemitteilung.

Gemeinsam mit den Tanzpädagoginnen Claudia Kupsch – die an der Palucca Hochschule für Tanz Dresden studierte – und Dagmar Stollberg – Absolventin der Ballettschule der Oper Leipzig und der Folkwang Hochschule der Künste Essen – können Tanzinteressierte altersgerechten Tanzunterricht in den Fächern Tänzerische Früherziehung, Kreativer Kindertanz, Kinderballett, Ballett, Jazz/Modern/Improvisation ab 12 Jahren (nur in Altenburg) erleben.

In Gera wird der Tanzunterricht derzeit im Ballettsaal des Kultur- und Kongresszentrums in der Schloßstraße 1 angeboten. Die Kurse in in Altenburg ab sofort in der Berggasse 8-10a der ehemaligen Frauenfelsschule statt. Einstudiert werden Choreografien unter anderem für die Inszenierung „Der Vetter aus Dingsda“ für die neue Spielzeit.

Neben den Angeboten für Kinder und Jugendliche gibt es in Altenburg eine Ballett/Jazz–Erwachsenenklasse.

Anmeldungen für Tanzinteressierte bei Claudia Kupsch unter Telefon 0174 / 9149835 oder claudia.kupsch@googlemail.com