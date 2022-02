Wieder zwei Demos in der Innenstadt von Gera

In Gera haben sich am Montagabend wieder viele Menschen an einer nicht angemeldeten Demonstration (Foto) gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beteiligt.

Gera. Angemeldete Kundgebung des Aktionsbündnisses Gera gegen Rechts auf dem Museumsplatz

In Gera haben sich am Montagabend wieder viele Menschen an einer nicht angemeldeten Demonstration (Foto) gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beteiligt. Die Teilnehmer verabredeten sich wie zuletzt an verschiedenen Orten im Stadtzentrum. Die Polizei ließ die Demonstranten kontrolliert durch die Innenstadt ziehen. Zeitgleich gab es auch an diesem Montag eine angemeldete Kundgebung des Aktionsbündnisses Gera gegen Rechts auf dem Museumsplatz.