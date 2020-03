Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Willkommen bei den Profis!“ – Gesellen in Gera freigesprochen

„Wir haben im Moment leicht steigende Zahlen in der Ausbildung, insbesondere im Kfz-Bereich“, berichtete Stefan Haase, Geschäftsführer der Kfz-Innung Ostthüringen. Das schlug sich auch zur Gesellenfreisprechung der Kreishandwerkerschaft am Samstag nieder, weshalb die traditionelle Veranstaltung erstmals nicht in der Bildungsstätte Gera-Aga, sondern in der Rieger Showbühne stattfand. 89 angehende Kfz-Mechatroniker, zudem 12 gewerbliche Lehrlinge im Handwerk, hatten erfolgreich ihre Ausbildung beendet und erhielten nun ihre Gesellenbriefe sowie Abschlusszeugnisse. Als eine besondere Gruppe aus der Kfz-Branche gehörten 17 Lehrlinge der System- und Hochvolttechnik dazu. Sie hatten als erste dieser Spezialisierungsrichtung ihre Ausbildung in der neu etablierten Landesfachklasse der Geraer SBBS Technik abgeschlossen.

Junggeselle Lukas Teichert (vorn) mit der Mannschaft aus seinem Ausbildungsbetrieb, der Klaus Nündel GSH GmbH Gera: Geschäftsführer Mike Nündel (links), Firmengründer Klaus Nündel und Norman Kalecinski (rechts), Geselle und Mitglied der Prüfungskommission. Foto: Christiane Kneisel

„Willkommen bei den Profis!“, beglückwünschte Volkmar Vogel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, in seiner launigen Rede alle Junggesellen. Er gab ihnen aber auch mit auf den Weg: „Bleiben Sie am Ball! Denn Ihr heutiges Wissen ist morgen noch die Hälfte und übermorgen nur noch ein Bruchteil wert“, womit er auf die rasante Entwicklung und auf herausfordernde Technologien anspielte, die wiederum vielseitige Perspektiven für jeden einzelnen bereit halten würden.

„Im Vergleich zu anderen Gewerken sind wir in der Kfz-Branche noch gut aufgestellt. Wenn ich nur an die Bäckerinnung denke, wie händeringend hier junge Leute gesucht werden“, resümierte Andreas Jokisch, Obermeister der Kfz-Innung mit Blick auf die Teilnehmer, unter denen sich lediglich eine junge Bäckerin fand.

Zu den Junggesellen mit den besten Prüfungsergebnissen zählten Lukas Teichert aus Gera und Niklas Edis aus Wünschendorf. „Schon seit der fünften Klasse hatte ich diesen Berufswunsch. In Vaters Werkstatt habe ich häufig zugeschaut und mitgeholfen“, bekannte der frischgebackene Kfz-Mechatroniker Niklas Edis. Ausgebildet im AFA Autohaus Gera-Nord, gehört der junge Mann nun seit Mitte Januar zum Team des bekannten Wünschendorfer Unternehmens Querengässer-Edis e.K.

Praktika und Ferienarbeit gewährten ihm viele Einblicke, so dass sich Lukas Teichert nach seinem Abi am Zabelgymnasium für das Handwerk entschied. Er ließ sich zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik im Innungsbetrieb Klaus Nündel GSH mbH in Gera ausbilden. „Wir hatten schon immer Lehrlinge, bilden gern aus und bieten jungen Leute eine gute Perspektive. Der prima Abschluss von Lukas zeugt von seiner Zielstrebigkeit und dem festen Willen, diesen Beruf zu ergreifen und während der Lehre alles aus sich herauszuholen. In der Mannschaft unseres Betriebes fand er verlässliche Partner, die ihm vieles vermittelten und Wissen auf der Baustelle mitgaben. Wir wünschen ihm alles Gute und freuen uns sehr, dass er bei uns bleibt“, so Firmengründer Klaus Nündel.