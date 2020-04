Willkommene Abwechslung für Senioren

Am Donnerstag (23.04.2020) ist der Drehorgelspieler Mr. Evergreen vor den beiden AWO-Pflegeheimen (im Bild Marktkarree) in Gera aufgetreten. Es waren die letzten zwei von insgesamt 39 Konzerten, die der Musiker seit Karfreitag für Pflegeeinrichtungen der AWO in Thüringen gegeben hat. Mr. Evergreen alias Michael Schneider lebt als freiberuflicher Drehorgelspieler in Erfurt. Als sogenannter Soloselbstständiger, ist er derzeit für jeden Auftrag besonders dankbar.