Wir haben die Wahl

Martin Schäfer, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Stadtkirche St. Marien Weida.

Am Sonntag haben wir wieder die Wahl. Dafür bin ich dankbar. Gerade auch angesichts der Millionen Menschen, die das nicht tun können, in deren Ländern von Freiheit, Demokratie und Gleichberechtigung keine Rede sein kann. Genauso dankbar bin ich, dass christliche Werte in unserer pluralen Gesellschaft eine prägende Rolle spielen. Dankbar bin ich aber vor allem für die Vielen, die sich in Kirchengemeinden, Vereinen, sozialen Einrichtungen und Hilfsorganisationen engagieren.

Doch wir spüren tagtäglich, wie schwer es ist, sich für andere einzusetzen. Nicht selten gewinnen wir den Eindruck, solches Engagement ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Individualismus und Intoleranz sind mehr und mehr auf dem Vormarsch. Unzufriedenheit wird geradezu gefördert. Nicht Wenige sind der Meinung: „Dagegen kannst Du nichts machen“. Manche winken ab: „Mir doch egal“ Andere versuchen uns mit populistischen Schlagzeilen vorzugaukeln, sie hätten den Stein der Weisen in der Hand und könnten eine Alternative für Dauerfrustrierte sein.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Doch Ärger und Frust tragen ebenso wenig zur Problemlösung bei wie Rückzug, Gleichgültigkeit oder gar Resignation.

Darum erinnert uns der Apostel Paulus:Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Für mich eine starke Ermutigung: „Kopf hoch“! Lass dich bewegen! Bring dich mit Deinen Ideen ein! Wir haben der gerade beschriebenen Stimmung etwas entgegen zu setzen. Denkt an die ersten Anhänger Jesu. Kleinmütig und ängstlich hatten sie sich nach der Kreuzigung in ihren vier Wänden verkrochen. Sie trauten Gott nichts mehr zu.

Doch plötzlich wurden sie von einer inneren Kraft erfüllt. Es trieb sie hinaus auf die Straßen. Sie konnten nicht mehr für sich behalten, was sie mit Jesus erlebt und was er sie gelehrt hatte

.So hat es angefangen. Nicht der Geist der Verzagtheit, sondern der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit hat sie in Bewegung gesetzt. So hat sich Jesu Botschaft von der Liebe Gottes zu seiner Schöpfung, zu unserem Leben und auch zu uns über die ganze Welt verbreitet und Menschen in Bewegung gesetzt.

Nun kannst du sagen: „Das war damals.“ Das ist zu kurz gegriffen.

Wir können Gottes Geist auch heute spüren. Er bewegt Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Denk an die vielen Ehrenamtlichen. Denk an die “Friday for Futur – Bewegung“. Denk an die, die sich für einen friedlicheren und gerechteren Umgang miteinander einsetzten. Und vielleicht ist Dir schon mal jemand begegnet, von dem Du dachtest: „Den hat mir der Himmel geschickt.“ Oder jemand hat das von Dir gesagt. Möglich – denn Gott setzt uns in Bewegung mit seinem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.

Auch Du kannst Dich bewegen lassen.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Gera.