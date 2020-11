Das war wohl einer der härtesten Präsidenten-Wahlkämpfe, die die USA je erlebt haben. Selten sei die große Nation so gespalten gewesen, schätzen Freunde von Steffi Kopp ein. Als Stadtführerin und Mitglied der Partnergesellschaft Gera - Fort Wayne lernte sie viele US-Bürger kennen.

Die Künstlerin Judith Gilbert begegnete der ehemaligen Polizeisprecherin Ende 2019. „Hinter dem Eisernen Vorhang“ hieß die Ausstellung im Stadtmuseum. Die Fotos waren 1983 während einer Studienreise, die die gebürtige New Yorkerin nach Gera führte, entstanden. „Weil ich so von Judith schwärmte, haben sie meine Kollegen sogar zu meiner Verabschiedung aus dem Dienst im Juli eingeladen“, sagte Steffi Kopp immer noch beeindruckt.

Die Fotografin und Autorin lebt seit mehr als 30 Jahren bei München. Derzeit pflegt sie ihre hochbetagte Mutter in New York.

„Am Wochenende habe ich viele Trump-Wähler in ihren SUVs mit Trump-Flaggen gesehen. Sie haben die Fifth Avenue um den Trump-Tower in Manhattan blockiert, gehupt, laut und aggressiv. In den Tagen vor der Wahl gab es in meinem Bezirk eine Schlange zweimal um den Block vor dem Wahllokal. Das waren Wähler, die ihre Stimme früh abgeben wollten.“

Judith Gilbert berichtet, dass die Leute über 3,5 Stunden in einer Schlange von 1200 Metern warten mussten. Das wäre einmalig für Amerika. „Noch nie stand so viel auf der Kippe. Noch nie haben so viele gewählt. Noch nie haben wir zwischen Faschismus und Demokratie entscheiden müssen. Noch nie gab es so viel zu verlieren. Noch nie haben wir um die Seele Amerikas wählen müssen. Das Warten auf das Ergebnis ist eine Qual.“ Die 58-Jährige meint, dass das System der Wahlmänner überholt sei. Es sei korrupt und favorisiere konservative Regionen. „Das Volk allein soll entscheiden.“

Bei einer Bauhaus-Tour durch Gera betreute Steffi Kopp im vergangenen Jahr den Autor Er schreibt: „Ich vermute, der Großteil der Welt weiß, dass dies eine sehr entmutigende Zeit in diesem Land gewesen ist. Wir durchlebten alle - liberal und konservativ - eine quälende Situation. Natürlich erwartet keiner von uns, egal ob Republikaner oder Demokrat, eine leichte Zeit. Jeder bereitet sich darauf vor, dass die Dinge komplizierter werden.“ Weiter bemerkt Thomas Connors: „Wir sind eine etwas selbstgefällige Nation, viele Bürger unpolitisch.“ Er empfindet das Ausmaß der Unterdrückung von Wählern sowie die Bemühungen, legitime Stimmen ungültig zu machen als schockierend. „Nicht sicher ist, ob unsere Bürger und noch viel weniger unsere gewählten Beamten und die Justiz der Herausforderung gewachsen sind, dieses Untergraben einer demokratischen Gesellschaft zu bekämpfen.“

Eric Black, Leiter der Spurenauswertung beim Fort Wayne Police Department. Foto: Eric Black

2004 traf Steffi Kopp zum ersten Mal auf Eric Black. Erst letztes Jahr weilte er mit seiner Ehefrau in Gera. Eric Black, Leiter der Spurenauswertung beim Fort Wayne Police Department, schildert seine Eindrücke so: „Es ist Mittwoch 18.47 Uhr. Die Stimmen werden noch immer ausgezählt. Fort Wayne hat eine große demokratische Bevölkerung, die wahrscheinlich nicht enttäuscht wird, wenn Mr. Biden gewinnt. Indiana hingegen ist ein solider republikanischer Staat und viele Menschen wären enttäuscht, wenn Mr. Trump nicht gewinnt.

Die Wahl habe Eric Black zum Nachdenken über den Zustand seiner Nation gebracht. „Ich bin traurig darüber, dass es einen so großen Teil der US-Bevölkerung gibt, der bereit ist, zu seinem Vorteil unsere Einheit zu opfern. Oder aus Gründen des Nationalismus die Möglichkeiten für Einwanderer beschränken, sich hier ein neues Leben aufzubauen.“ Er glaubt, die Rassenbeziehungen werden sich wieder verschlechtern. Nie gedacht hätte er, dass diese Wahl ein Referendum gegen die von Trump geschaffene Spaltung gewesen wäre. „Ich hatte die Hoffnung, dass Amerika die Gelegenheit nutzen würde, um sich von Chaos und Halbwahrheiten zu befreien. Ich bin traurig, weil diese Wahl sehr knapp ist und genau das nicht sein sollte.“ Dennoch hoffe er, dass Amerika seinen Ruf im Ausland wieder aufbauen könne. „Ich hoffe, dass wir Hass abbauen. Ich hoffe, dass wir lernen können, das Gute ineinander zu sehen. Egal wer gewinnt.“

Seit 2016 wohnt Susann Hübner mit ihrem Mann in Northville, Michigan. Im Zuge eines internen Mitarbeitertransfers entschloss sich das Ehepaar, Gera den Rücken zu kehren. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Wahlen noch voll im Gange. Es ist so wahnsinnig knapp und ich aktualisiere die Election Day Internetseite im Fünf-Minuten-Takt. Dass Michigan ein Swing State ist, ist bei dem mulmigen Gefühl nicht sonderlich hilfreich. Wir scherzen zwar darüber – Wir gönnen den Sieg natürlich B(e)iden –, aber die Anspannung ist bei uns und auch im Bekanntenkreis spürbar. Wählen gehen dürfen wir nicht, da wir mit Visum hier sind und keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung haben.“