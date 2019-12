Angela Dalko steht seit Januar 2018 den Grünen Damen und Herren am SRH Wald-Klinikum in Gera vor.

„Wir sind für das Herz da“

„Das Leuchten der Augen - das vergisst man nicht. Die alte Dame war seit 20 Jahren bettlägerig, konnte sich verbal nicht mehr verständigen. Aber mit ihrer Mimik und Gestik hat sie mich beeindruckt. Ich wusste genau, was sie wollte“, erzählt Angela Dalko von ihren wöchentlichen Besuchen bei einer betagten Bewohnerin im Untermhäuser Curie-Heim. Seit Januar 2009 ist die 62-jährige gelernte Krippenerzieherin Mitglied der Grünen Damen und Herren am SRH Wald-Klinikum in Gera. „Ich bin selbst schwer krank geworden und konnte nicht mehr arbeiten. Da hat mir mein Chirurg diese ehrenamtliche Aufgabe empfohlen. Ich habe mich im Krankenhaus vorgestellt, zunächst im Curie-Heim gearbeitet und bin dann ans Wald-Klinikum gewechselt“, erzählt sie.

Nach mehreren Jahren als Stellvertreterin übernahm sie im Januar 2018 die Leitung der Gruppe. Der organisatorische Aufwand ist immens. Mittlerweile sind 40 Grüne Damen und Herren in der Gruppe vereint. Es gibt einen Dienstplan, der genau festlegt, wann wer zu den Besuchen auf Station geht oder Lotsenaufgaben für neu aufgenommene Patienten übernimmt. Drei große Weiterbildungsveranstaltungen gibt es im Jahr, für die die Räume frühzeitig zu beantragen und die Themen auszusuchen sind. „Für uns sind diese Zusammenkünfte sehr wichtig. Sonst sind die Grünen Damen und Herren eher einzeln oder maximal in kleinen Gruppen unterwegs. Diese Treffen stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl. Da können wir untereinander in Erfahrungsaustausch treten, Ratschläge verteilen und selbst welche erhalten. Auch eine Supervision ist möglich, wenn es Dinge gibt, die sich psychisch nur schwer verarbeiten lassen“, sagt Angela Dalko und weiß, dass sie sich einer breiten Unterstützung gewiss sein kann.

Das SRH Wald-Klinikum Gera, die Klinikseelsorge, das Kirchenamt, die Diakonie, die Ehrenamtszentrale und seit kurzem auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser greifen der Gruppe nach Kräften unter die Arme. „Die Wertschätzung, die wir von allen Seite erfahren, ist beachtlich. Da können wir uns nicht beschweren“, so Angela Dalko, die weiß, wie wichtig die Besuche der Grünen Damen und Herren bei einsamen alten Menschen gerade in der Vorweihnachtszeit sind. „Mit einem kleinen Kartengruß haben wir in diesem Jahr schon in der Adventszeit etwas Weihnachtsstimmung vermittelt. Schließlich sollen sich alle trotz ihrer Krankheit am Fest erfreuen können“, meint die 62-Jährige und ergänzt: „Wir können keine pflegerischen Arbeiten ausführen. Aber wir sind für das Herz da. Das ist oft ähnlich wichtig. Nur so können die Patienten genesen.“

Aber auch sie muss ihre Kräfte einteilen. Ab Januar 2018 war sie in einem Dreierteam quasi nebenher als Thüringer Landesbeauftragte der Grünen Damen und Herren tätig. Nach zwölf Monaten gab sie dieses Amt wieder ab. „Entweder man macht es ganz oder gar nicht. Halbe Sachen sind nicht mein Ding. Dann hätte ich mich entscheiden müssen“, erklärt Angela Dalko, die ihre Aufgabe am Krankenbett sieht. „Der Umgang mit Menschen war mir schon immer wichtig, Nach solch einer Tätigkeit habe ich gesucht und genau das Richtige gefunden. Alles funktioniert aber nur deshalb so gut, weil wir uns im Team gegenseitig so gut helfen. Ein besonderer Dank dabei gilt unserer Klinikseelsorgerin Hanna Kiethe“, weiß sie. Weihnachten verbringt Angela Dalko in diesem Jahr übrigens ganz in Familie. Mit den beiden Söhnen und vier Enkeln wird gemeinsam in Leipzig gefeiert und Kraft getankt, damit sie sich ab 2. Januar wieder in die ausfüllende ehrenamtliche Arbeit stürzen kann.