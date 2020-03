„Wir stehen das durch!“ – sagt man in Weida

Von wegen Geisterstadt. Zumindest an diesem sonnigen, aber frischen Donnerstagvormittag sind mehr Passanten auf den Füßen, als man in einer kleinen Stadt wie Weida unter den aktuellen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hätte erwarten können. Es ist Markttag. „Aktuell ist es nur grüner Markt“, sagt Ralf Tippner mit Blick auf die fünf Verkaufsstände. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Der Weidaer betreibt einen davon, bringt die in der aktuellen Situation so wichtigen Vitamine an den Mann oder die Frau. „Wir haben zwar noch offen, aber merken es natürlich“, sagt Ralf Tippner über sein Ladengeschäft, die „Vitaminoase“ in der Brüderstraße. Den Wochenmarkt will er mitnehmen, so lange es geht. „Die Leute kommen“, sagt er: „Aber sie halten sich an die Regeln, die gerade gelten.“ Sagt’s und widmet sich, mit Gummihandschuhen an den Händen, der nächsten Kundin, die sich ihre Vitamine in Form von Äpfeln mitnehmen möchte.

Stefan (vorn) und Uwe von der Weidaer Firma BBH Tiefbau bauen in der Geraer Straße in Weida. Foto: Marcel Hilbert

„Wir gehen nur spazieren und ziehen uns dann gleich wieder zurück“, sagt Edith Fehn, die mit ihrem Mann Hans-Georg über den Weidaer Markt schlendert. „Man merkt schon, dass es sehr ruhig geworden ist.“ Auch wenn zum Markt-Donnerstag ein paar mehr Leute auf den Beinen seien, sei das kein Vergleich zum üblichen, deutlich größeren Wochenmarkt. „Uns geht es gut“, sagen die Fehns und fügen an, was später noch häufiger zu hören ist: „Wir stehen das durch.“

Weidaer Unternehmen arbeiten trotz geschlossener Ladenräume

Gerne würde Ronny Kästner so viel Zuversicht verströmen. „Inzwischen merkt man es aber schon“, sagt der Inhaber des EP-Geschäfts auf dem Markt. Den Verkaufsraum für seine Elektrogeräte – für die er in Vorkasse gehe - musste er vor etwa einer Woche schließen. An Tür und Schaufenster kleben Hinweise und Rufnummern. „Für uns ist es nun enorm wichtig, dass die Leute wissen, dass wir Service und Lieferung auch weiter anbieten“, sagt Kästner. Man könne sich telefonisch beraten lassen, im Internet bestellen, sich beliefern lassen. „Wir reparieren auch weiter Geräte, vom PC bis zur Waschmaschine“. Dabei muss sich auch das drei Mitarbeiter starke Team arrangieren, weil sie zum Teil von Kita- und Schulschließungen betroffen seien.

Neues Pflegeheim startet unter außergewöhnlichen Bedingungen

Anita Poppitz leitet das erst Anfang des Monats eröffnete Altenpflegeheim im früheren "Braunen Hirsch". Foto: Marcel Hilbert

Arrangieren mit der besonderen Situation musste sich ein paar Meter weiter auch das Team der Senowa-Seniorenresidenz „Am Markt“. Dort hätte man sich den Start bestimmt anders vorgestellt. Am 1. März erst eröffnet, galt nur etwa einen halben Monat später, also eigentlich noch mitten in der Bezugsphase, wie in anderen Pflegeheimen ein Besuchsverbot. „Ich habe mein Büro direkt am Haupteingang und muss seither die Angehörigen gleich hier abfangen“, sagt Anita Poppitz. Es sei schon schwer, dies alles an der Tür abzufertigen und nur den gelegentlichen Blick durchs Fenster zu erlauben. Auch für die Leiterin des Heims ist es eine absolute Feuertaufe. „Toi, toi, toi, bisher gab es bei uns keinerlei Auffälligkeiten, momentan funktioniert alles“, sagt sie. 26 Menschen wohnen aktuell in der Einrichtung, im April sollen es 30 sein, womit die Plätze in dem Haus am Markt zur Hälfte ausgelastet wären.

Die Arbeit geht auch im Ausnahmezustand weiter, noch augenscheinlicher wird das in der Geraer Straße, wo wegen einer Baustelle der Verkehr mit Ampeln geregelt wird. „Wir erneuern Fernsehkabel, haben zuletzt auch die Leitungen für die Straßenbeleuchtung verlegt“, sagt Daniel Beck. Wie der Betriebsleiter der BBH Tiefbau GmbH in Weida erklärt, gebe es aktuell noch ganz gut zu tun, auch wenn die Baustelle in Weida, und mit ihr die Ampeln, bereits am Freitag, 27. März, wieder verschwunden sein soll.

Osterburg-Gelände in der Zwischenzeit auch gesperrt

Im öffentlichen Leben steht die Ampel weiterhin auf Rot. Die Osterburg samt Museum ist inzwischen komplett gesperrt, kulturelle Veranstaltungen sind abgesagt. Durch das Ordnungsamt der Stadt würde die Einhaltung der aktuellen Einschränkungen überprüft sagt Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG) auf Nachfrage. Bisher laufe dies sehr gesittet ab. Im Internet informiert auch er inzwischen relativ regelmäßig über die aktuelle Situation, rief zuletzt die Weidaer dazu auf, weiter auch die zeitweise geschlossenen ansässigen Unternehmen zu unterstützen. In den meisten Fällen seien sie auch weiter telefonisch oder online zu erreichen. Gleiches gilt für die derzeit für den Besucherverkehr geschlossene Stadtverwaltung.

An vielen Geschäften und Gastronomien muss derzeit auf die zeitweise Schließung hingewiesen werden, wie hier an der Klosterschänke. Foto: Marcel Hilbert

Auf der Weidaer Stadt-Internetseite sind übersichtlich Telefonnummern und weitere informative Internetseiten zusammengestellt. Kontakt zur Stadt unter Telefon 036603/ 540 oder auf www.weida.de