Wissens-Wandel in der Bibliothek

Gera. Die Stadt- und Regionalbibliothek Gera erhält 37.300 Euro für den weiteren Ausbau ihres digitalen Angebots und Auftritts.

Die Stadt- und Regionalbibliothek Gera erhält 37.300 Euro Fördermittel aus dem Programm „WissensWandel“ des Deutschen Bibliotheksverbands (dbv). Darüber informiert die Geraer Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Mit den Fördermitteln ist geplant, Online- und E-Learning- Angebote weiter auszubauen, ein modernes Bibliothekssystem mit verbesserter Suchfunktion sowie eine barrierefreie, mehrsprachige, endgerätangepasste Website zu installieren.

Der neue Internetauftritt der Bibliothek soll selbsterklärend werden, mit verbessertem Onlinekatalog, nutzerfreundlicherem Konto, großer Funktionalität und einem integriertem Leitsystem. Durch die Einbindung des Zeitschriftenportals Pressreader können Bibliotheksnutzer künftig online zirka 7000 Zeitungen und Zeitschriften in mehreren Sprachen lesen. Das Sprachprogramm Lingua TV ermöglicht in multimedialen Selbstlernkursen schnell, effektiv und mobil Sprachen zu erlernen. Die Realisierung der geplanten Vorhaben im Rahmen des Förderprogramms „WissensWandel“ erfolgt über einen Zeitraum von zwei Jahren. Voraussichtlicher Beginn sei noch im August 2021. Bis Ende Oktober 2022 soll das Projekt abgeschlossen sein.

„Im digitalen Zeitalter sichern Bibliotheken den konsumfreien Zugang zu Wissen und Information und tragen damit in großem Maße dazu bei, Teilhabe und Chancengerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft zu gewährleisten“, heißt es in der Mitteilung. Die Stadt- und Regionalbibliothek Gera nutze seit Jahren konsequent die Chancen der Digitalisierung zur Angebotserweiterung, Erschließung neuer Lesergruppen, Verbesserung des Serviceangebotes und effizienteren Gestaltung interner Arbeitsabläufe.

Rekordwert bei Online-Ausleihe

Die Pandemie habe seit März 2020 deutlich gezeigt, dass digitale und E-Learning-Angebote notwendig und stark nachgefragt seien, heißt es. So hätten die Ausleihzahlen in der Thüringer Onlinebibliothek – ein Verbund dem die Geraer Bibliothek seit 2012 angehört – im zurückliegenden Jahr laut Stadtverwaltung Rekordwerte erreicht. Im Jahr 2019 gab es rund 15.000 virtuelle Besucher, 2020 schon 18.500. Seit 2020 bietet die Geraer Bibliothek ihren Nutzern mit dem Brockhaus auch ein erstes E-Learning- Angebot. Für Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) gehört die Einrichtung zu den Vorreitern digitaler Bildung in Gera. Dabei nehme sie eine Schlüsselposition, weil sie Benutzern aller Generationen leicht zugänglich und niedrigschwellig digitale Kompetenzen vermittle, so der OB, laut dem die Fördermittel weitere entscheidende Schritte zur nutzerfreundlichen Bibliothek der Zukunft ermöglichen. Mit dem Förderprogramm „WissensWandel“ unterstützt der Deutsche Bibliotheksverband Bibliotheken und Archive bei ihrer digitalen Weiterentwicklung. Das Programm ist Teil des Rettungs- und Zukunftsprogramms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Mehr Informationen zur Bibliothek unter www.biblio-gera.de