Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wo gehöre ich hin?

Wo gehöre ich hin? – Diese Frage bringt mich zum Nachdenken, weil sie etwas mit meiner Herkunft und meiner Identität zu tun hat. In meiner Jugend war noch alles klar. Aufgewachsen in der ostbayerischen Oberpfalz stand für mich die Antwort zweifellos fest: wir sind Bayern. Doch als junger Erwachsener habe ich mich erstmals auf die Spuren meiner Groß- und Urgroßeltern gemacht und durfte feststellen, dass wir als Familie erst durch den Zweiten Weltkrieg in Bayern gelandet sind. Eigentlich liegen unsere väterlichen Wurzeln in Sachsen und es macht mir mittlerweile Freude, mich mit Familiengeschichte und alten Fotos zu beschäftigen. Heute beobachte ich, wie viele Menschen im Laufe ihres Lebens auf der Suche nach ihren familiären Wurzeln sind. Die Fragen nach Herkunft und Zugehörigkeit gehören zentral zum Leben dazu. Als ich vor Jahren nach Gera gezogen bin, habe ich mich gewundert, wie Menschen hier an ihrem Heimatort zweifeln, sich sogar für ihre Stadt schämen. Andere schwärmen von Gera als Heimat, der sie gerne treu bleiben. Ich habe mich in diese Stadt als meinen neuen Lebensort verliebt. Ich fühle mich wohl und zugehörig. Vieles davon hat mit meiner Kirchgemeinde zu tun. Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, bekannt als G26, ist mir ein Heimatort geworden. Als gläubiger Mensch weiß ich, dass ich auch zu Jesus Christus und zu seiner Gemeinde gehöre. Dadurch hat sich vieles in meinem Leben neu ausgerichtet. Gott ist für mich Lebensmitte geworden. Deshalb gibt mir heute die Frage „Wo gehöre ich hin?“ vielmehr einen Blick nach vorne als zurück. Daran knüpfen sich weitere Fragen an. Worin liegt meine Berufung? Welche Ziele habe ich im Leben? Auf was kommt es wirklich an? Jesus lädt uns ein: „Komm, und folge mir nach“. Bei ihm können wir Antwort finden auf diese Fragen.