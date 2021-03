Woche der Ausbildung bei der Agentur für Arbeit

Wie finde ich trotz Pandemie die passende Ausbildung? Wie laufen Bewerbungsgespräche ab? Wie hilft die Berufsberatung der Arbeitsagentur trotz des Lockdowns? Da eine persönliche Beratung derzeit wegen des Lockdowns nicht möglich ist, bietet die Arbeitsagentur neben der telefonischen Beratung auch einen Live-Chat bei youtube.de an. An den Live-Chats können junge Leute auf dem YouTube-Kanal der Bundesagentur für Arbeit teilnehmen. Montag 15. März, 17-18 Uhr: „Wie finde ich die richtige Ausbildung?“ Am Mittwoch, 17. März, 17-18 Uhr: „Fit für den Bewerbungsprozess“ und am Freitag, 19. März, 17-18 Uhr: „Wie unterstützt die Bundesagentur beim Thema Ausbildung?“

Die Links

Zum Live-Chat 15.03.21: https://www.youtube.com/watch?v=QVEK4r-vauM

Zum Live-Chat 17.03.21: https://www.youtube.com/watch?v=BSnAePBDK9I

Zum Live-Chat 19.03.21: https://www.youtube.com/watch?v=pagaYSitMmw. r