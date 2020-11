„Wohnen im Hirsch-Park“ in Gera nimmt erste Hürde

Mit großer Mehrheit hat der Geraer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung den Startschuss für das Bebauungsplan-Verfahren für die Modedruck-Brache zwischen Reichsstraße und Geschwister-Scholl-Straße gegeben. Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wohnen im Hirsch-Park“, der mit dem Einleitungsbeschluss auf den Weg gebracht wurde, soll ein „urbanes Quartier mit Wohnungen und Gewerbe“ durch den Vorhabenträger, die GGV Gerana Grundbesitz und Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in München, errichtet werden.

Der Investor habe sich mit seinem Antrag zur vollständigen Übernahme der Planung- und Erschließungskosten verpflichtet, sagte Baudezernent Michael Sonntag (parteilos). Von 150 bis 200 neuen Wohneinheiten war zuletzt die Rede, „überwiegend frei finanzierte Wohnungen mit gehobenen Qualitätsstandards“. SPD-Stadtrat Heiner Fritzsche mahnte in dem Zusammenhang einmal mehr an, dass dem Stadtrat mit der „Entwicklungskonzeption Wohnen“ eine wichtige Grundlage fehle. Diese sei gerade in der Aufstellung befindlich, wie der Baudezernent zuvor erklärte. Dennoch sehe auch Fritsche die Chance zur Entwicklung der Brache.

Einzig gegen die Bebauung des Hangs zwischen Geschwister-Scholl- und Plauenscher Straße spreche sich seine Fraktion vehement aus, da es sich dabei laut Flächennutzungsplan um Grünfläche handelt, die es aus Sicht der SPD auch bleiben soll. Ein Ergänzungsantrag, der genau dies als eine Leitplanke für die weiteren Planungen festschreiben sollte, fand jedoch keine Mehrheit.

So soll der „Hirsch-Park“ in der Geraer Reichsstraße entwickelt werden

