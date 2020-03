Frank Hiddemann ist als Pfarrer von St. Marien in Gera-Untermhaus tätig.

Pfarrer Dr. Frank Hiddemann aus St. Marien in Gera zum Fasten

Wort zum Sonntag: Fasten

Früher war es der entscheidende Vorteil eines Klosters, dass man dort gut essen konnte. Gerade in Zeiten der Armut, war das ein Vorteil. Draußen schlichen dünne Menschen umher. Drinnen sangen Mönche mit kugelrunden Bäuchen mehrstimmige Lieder zur Ehre Gottes. Man sagt, Essen sei der Sex des Alters, und ich vermute, so ähnlich war das bei den Klosterbrüdern auch.

Umso peinigender muss es gewesen sein, wenn die Fastenzeit anbrach. Sieben Wochen kein Fleisch. Da hätte man gleich ein Feldarbeiter bleiben können. Zum Glück gab es Ausnahmen. Fische galten nicht als Fleisch. Deswegen bieten auch heute noch die Kantinen freitags Fisch an. Und nun waren die Mönche der Meinung, dass auch Gänse im Grunde genommen Wassertiere seien, weil sie sich ja nicht selten dort aufhalten. So wurde manche fette Gans in der Fastenzeit verzehrt, ohne dass das Fasten gebrochen werden musste.

Diese Art von Fasten ist leider etwas aus der Mode gekommen. Ich meine nicht das Fasten mit Gänsebraten, sondern das Fasten als harte Einschränkung des Lebens. Heutige Christen versuchen zu verstehen, welche Angewohnheit ihr Leben schlechter macht statt besser. Zu viel Kellerbier, zu viel Gummibärchen, zu viele Zigarillos am Tag? Dann probieren Sie es ohne, und wenn Sie am Ostersonntag die Nester ihrer Enkel plündern, wissen Sie, wie gut ein Gummibärchen schmecken kann.

Außerdem gibt es noch das Fasten plus. Hier ist der Gedanke, dass wir uns in der Fastenzeit Dinge gönnen, zu denen wir sonst nicht kommen. Fahrrad fahren, Saunagänge, Enkel hüten ohne Fernseher, ein Vogelhäuschen bauen, eine Spritztour in die Partnerstadt Nürnberg. Sowas. Fasten heißt, einen kleinen Abstand vom Alltag suchen. Von manchem weniger, von manchem mehr. Hauptsache wir probieren etwas aus, proben das Leben auf andere Weise und Gott gefällt’s.