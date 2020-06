Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag Jeder ist wertvoll

Als meine Frau und ich vor sechs Jahren von Kanada nach Gera gezogen sind, wurden wir immer wieder gefragt: „Warum seid Ihr von Kanada gerade nach Gera gezogen?“ Im Unterton der Frage war die Unterstellung zu hören, dass Kanada viel schöner und wertvoller ist als Gera.

Natürlich haben wir anfangs die leerstehenden und teilweise maroden Gebäude gesehen, spürten auch die wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen Gera konfrontiert war. Wir können aber ehrlich sagen, dass wir viele schöne Seiten kennengelernt haben und immer noch entdecken. Und wir haben wertvolle Menschen kennen und schätzen gelernt. Gera ist für uns wertvoll geworden und wird für uns eine schöne Erinnerung bleiben. Oftmals beschäftigt sich unsere Seele bewusst oder unbewusst mit den Fragen „Wie wertvoll bin ich?“ und „Was bestimmt meinen Wert?“. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, wertgeschätzt zu sein. In der Gesellschaft werden Maßstäbe festgelegt, zum Beispiel hinsichtlich Schönheit, Leistung Ruhm oder Reichtum, an denen man sich orientiert. Man neigt dazu, sich selber mit anderen zu vergleichen und fühlt sich entweder minderwertig, gleichwertig, oder überlegen. Ein Wert, der tief in der christlichen Botschaft verankert ist, ist, dass jeder Mensch wertvoll ist. König David erkannte in Psalm 139, dass er von Gott kunstvoll und wunderbar gebildet worden ist. Der Wert eines Kunststücks ergibt sich aus der Größe des Künstlers. Es heißt auch „Schönheit liegt im Auge des Betrachters.“ Der Wert eines Objektes ist auch davon abhängig, wie begehrt es ist und wieviel ein Käufer bereit ist, dafür zu bezahlen. Gott liebte uns so sehr, dass er den höchsten Preis gezahlt hat, indem er seinen Sohn Jesus zu uns sandte, um uns mit unserem Schöpfer wieder zu versöhnen. Jeder ist von Gott geliebt und in seinen Augen sehr wertvoll.