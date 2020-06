Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag: Unser tägliches Brot gib uns!

Am vergangenen Donnerstag feierte die katholische Kirche das Fest Fronleichnam, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi. Die Christen gedenken in besonderer Weise dem letzten Abendmahl von Jesus. Er teilte dabei das Brot mit den Worten: „Das ist mein Leib“.

Über die Zeiten hat sich die Verehrung des einfachen Brotes entwickelt. Dieses Geheimnis des „heiligen Brotes“ steht auch im Mittelpunkt der feierlichen Gottesdienste, bei denen die Hostie in einer Monstranz, einem Schaugerät mit einem Fensterbereich, in dem eine geweihte Hostie zur Verehrung und Anbetung feierlich gezeigt wird. Nur ist das so eine Sache mit dem Brot. Im wohl bekanntesten christlichen Gebet, dem Vater Unser ist die zentrale Bitte: unser tägliches Brot gib uns heute.

Ich habe mal irgendwo eine Befragung lesen: Was die Deutschen am meisten vermissen, wenn sie länger im Ausland sind: Brot. Richtiges, kerniges, langsam gebackenes. Schwarzbrot am besten.

Unglaublich, aber im Brotregister erfasst: Rund 3200 verschiedene Brotsorten bieten Bäcker in unserem Land an. Der krasse Gegensatz zu dieser Liebe zum Brot, steht aber die Geringschätzung des Gleichen. Heute werden in Deutschland immense Mengen an Brot weggeworfen, jährlich etwa 500.000 Tonnen. Im Durchschnitt wirft jeder Deutsche im Schnitt 7,7 Kilogramm Brot und Backwaren pro Jahr zuhause weg.

Unser tägliches Brot gib uns heute. Wer so bittet, der sagt: Ich möchte darüber nachdenken, was ich wirklich brauche und ich will fragen, was die anderen Menschen brauchen. Ich bitte darum, den Zusammenhang zwischen meinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen aller anderen zu verstehen.