Wort zum Wochenende: Frieden beginnt mit dir

Wer eine eigene Laterne mitbringt, kann am Sonntag, 11. Dezember, ab 18 Uhr das Friedenslicht aus Bethlehem in der Kirche St. Elisabeth in Gera empfangen und weiterverbreiten.

Gemeindereferent Benedikt Hentschel von der Pfarrei St. Elisabeth aus Gera über den Blick in den Spiegel und ein Friedenslicht, das um die Welt geht.

Was denken Sie, wenn Sie morgens in den Spiegel schauen? Wahrscheinlich wie die meisten Menschen nicht viel. Zumindest nicht beim ersten Mal, denn da steckt einem noch der Schlaf in den Knochen oder vielleicht der Fetzen eines Traumes. Es braucht erstmal einen ordentlichen Schluck Kaffee oder eine Ladung Wasser ins Gesicht, um die Lebensgeister zu wecken. Es gibt aber auch den Blick in den Spiegel, der in uns Fragen aufkommen lässt.

Benedikt Hentschel, Gemeindereferent der Katholischen Pfarrei St. Elisabeth in Gera Foto: Benedikt Hentschel

Die ersten beschäftigen sich vielleicht mit unserem Äußeren. Sehe ich gut aus? Kann ich so vor die Tür gehen? Bin ich schon wieder älter geworden? Es gibt aber auch die anderen Fragen, die eher nach innen gehen. War meine letzte Entscheidung wirklich richtig? Sollte ich diesen Weg wirklich einschlagen?

Ich will damit nicht sagen, dass bei jedem Blick in den Spiegel solche tiefen Momente entstehen, aber ein Spiegel kann nicht nur im symbolischen Sinne einiges von uns selbst aufdecken. Nicht ohne Grund gibt es das Sprichwort: Kannst du noch in den Spiegel schauen? Das Plakat der diesjährigen Aktion Friedenslicht von Bethlehem zeigt einen Spiegel. Vor ihm steht ein Mädchen mit einer erloschenen Kerze. Ihr Spiegelbild hält auch diese Kerze – aber sie brennt. Damit wird etwas Wunderbares deutlich – Frieden beginnt mit dir – in dir. Das ist das Motto der Aktion Friedenslicht. Dieses kleine Licht, entzündet in Bethlehem, wird über Österreich in die ganze Welt getragen – auch nach Gera. Dafür sorgen die Pfadfinder mit ihren Gruppen und Verbänden. Frieden beginnt mit dir. Jede und jeder von uns kann im Kleinen Frieden schaffen – mit einem netten Wort, einer ganz überraschenden Geste oder eben mit dieser kleinen Flamme, die sich von einer Kerze zu einem großen Leuchten in der ganzen Welt verbreitet. Wenn Sie selbst Teil dieses Friedenslichtes sein möchten – jetzt im Advent - dann seien sie herzlich um 18 Uhr am 11. Dezember in die Kirche St. Elisabeth Gera (Kleiststraße 7) eingeladen.