Die rote Schrift auf der kleinen Karte vor mir prangt vor einem Sternenhimmel mit einem großen Kometen. In Klammern steht darunter die vermeintliche Übersetzung – „lat.: Advent“. Ich muss lächeln und staune darüber, wie auf so treffende Weise gezeigt wird, was der Advent eigentlich ist.

