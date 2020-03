Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wünschendorf: Bahnhofumbau und Auto für die Feuerwehr

9,5 Millionen Euro – so groß ist der Haushalt der Gemeinde Wünschendorf für 2020. Zur jüngsten Sitzung verabschiedete ihn der Gemeinderat. Einen Haushalt in dieser Größenordnung habe die Gemeinde seines Erachtens seit dem Jahr 2000 nicht mehr gehabt, betonte Bürgermeister Marco Geelhaar (parteilos), wenngleich die Kommune wiederholt einen Einwohnerrückgang zu verzeichnen habe. 2822 Einwohner leben in der Gemeinde (Stand 31. Dezember 2018). Erfreulich sei, so Geelhaar, dass die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer unverändert bleiben, „das im Übrigen seit 2016“, merkte er an.

Auf den Verwaltungshaushalt entfallen rund 4,5 Millionen Euro. „Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde in den vorausgegangenen drei Jahren reduziert sich allerdings die Schlüsselzuweisung des Landes im Jahr 2020. Zusätzlich führt die gestiegene Umlagekraft auch zu einem Anstieg der Kreisumlage, die generell erhöht wurde.“ Aufgrund dessen habe Wünschendorf erstmalig Widerspruch gegen den Bescheid der Kreis- und Schulumlage eingelegt, informierte Geelhaar.

Größte Ausgabeposten sind traditionell die Kinderbetreuung, die Mittel für Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, VG-Umlage, Einrichtungen wie der Bauhof, Energiekosten für Straßenbeleuchtung, die Oberflächeneinleitungsgebühr der öffentlichen Wege und Plätze für den Zweckverband Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal. Viel Geld will die Gemeinde in die Hand nehmen, um die Wohnungen in der Ronneburger Straße grundhaft zu sanieren. Dabei muss sie zugleich der Entwicklung der Instandhaltungskosten für den kommunalen Wohnungsbestand Rechnung tragen. Lagen diese in den letzten Jahren noch bei 100.000 Euro, sind sie mittlerweile auf knapp 700.000 Euro gestiegen.

Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von etwas über fünf Millionen Euro. Wieder einmal seit langem hat Wünschendorf eine Darlehensaufnahme geplant – maßgeblich für den Bahnhofsumbau. Zusätzlich eingepreist sind 123.590 Euro Investitionspauschale vom Land. Zwei Löschteiche gilt es zu sanieren. Zudem will die Gemeinde für die Feuerwehr ein neues Fahrzeug beschaffen. „Es soll nach Mosen kommen, denn das bisherige Fahrzeug ist für die komplette Mannschaft zu klein. Jenes wird dann nach Zossen gebracht“, so Geelhaar. Für die Feuerwehr soll es eine Wärmekamera und eine Waldbrandausrüstung geben.

Gelder sind für die Vorplanung des Straßenbaus in Zschorta eingeplant. Mehrere Gehwege in Wünschendorf sollen gebaut werden. Dafür wird auch die Spende des ehemaligen Wünschendorfers Dieter Schropp verwendet. Die Kreuzung Mosener Weg/Ronneburger Straße wird saniert, auch die Straßenbeleuchtung wird umfangreich erneuert.

Derzeit besteht eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 250 Euro. Durch die Darlehensaufnahme für den Bahnhof würde die Pro-Kopf-Verschuldung auf 668 Euro steigen. „Das klingt erst einmal härter als in den vergangenen Jahren und ist eine Erhöhung des Schuldenstandes, aber wir bewegen uns hier auf einem Niveau von 2010. In den davor liegenden Jahren sei der Schuldenstand deutlich höher gewesen.