Wünschendorf fühlt sich zunehmend ausgebremst

Zur Sitzung des Gemeinderates in Wünschendorf am Donnerstagabend wurde unter anderem über die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wünschendorf/Elster diskutiert. Was den Gemeinderat veranlasst hatte, diesen Punkt auf die Tagesordnung zu setzen, erklärte Bürgermeister Marco Geelhaar (parteilos). Er sprach von verschiedenen Spannungen seit einiger Zeit. „Wünschendorf stellt mit seinen mehr als 2800 Einwohnern über ein Drittel der Einwohner der gesamten VG. Aufgrund dieser Größenordnung war es für unsere Gemeinde von Anfang an wichtig, auch Verwaltungszentrum innerhalb der VG zu sein. Aufgrund der Größe, der Infrastruktur sowie der Ein- und Ausstrahlung der Gemeinde Wünschendorf ist es für uns von großer Bedeutung, als Grundzentrum wahrgenommen und in Folge dessen auch als Grundzentrum anerkannt zu werden. Zu dieser zentralen Aufgabe gehört meines Erachtens nach auch eine leistungsfähige Verwaltung. Leider hat sich mit dem Übergang der Eigenständigkeit der Gemeinde Wünschendorf in die Verwaltungsgemeinschaft diese Leistungsfähigkeit auch aufgrund geänderter Zuständigkeiten für die Gemeinde Wünschendorf eher verschlechtert als verbessert“, berichtete Geelhaar in der Gemeinderatssitzung.

Entscheidungswege immer länger

Bei der Größe von Wünschendorf als ehrenamtlicher Bürgermeister zu agieren, sei schwierig, denn das berge einen eingeschränkten Zugriff auf die Verwaltung in sich, verdeutlichte er im Gespräch mit der Redaktion. „Es ist ein grundsätzliches Problem. Über vieles wird gesprochen. Häufig dauert es aber viel zu lange, bis ein Problem gelöst werden kann. Wenn man Haushalte aufstellt – die ich übrigens auch als Handlungsfaden für die Verwaltung sehe – ist es die Aufgabe einer Verwaltung, die Umsetzung so vorzubereiten, dass wiederum Beschlüsse gefasst werden können. Prozesse zu steuern erweist sich jedoch als schwierig, denn ich bin der Verwaltung gegenüber nicht weisungsberechtigt“, erklärte Marco Geelhaar.

Die Entscheidungswege seien in den letzten Jahren deutlich länger geworden. Zu lang. „Wir fühlen uns ausgebremst“, fasste es Geelhaar zusammen. Bei ihrem gleichfalls am Donnerstag beschlossenen Haushalt von 9,5 Millionen Euro für 2020 hat die Gemeinde allein fünf Millionen Euro in den Vermögenshaushalt eingestellt. Wünschendorf will schnell investieren. Zudem kennt es die Kommune anders aus der Vergangenheit, war sie doch bis zu ihrem VG-Beitritt im Jahr 2012 eigenständig, inklusive selbstständiger Ämter.

Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf/Elster in Seelingstädt. Foto: Peter Michaelis

Die Wege könnten künftig noch länger werden. Denn die VG will mit einem Anbau den Verwaltungsstandort in Seelingstädt ausbauen und die Verwaltung neu organisieren. „Für uns stellt sich damit die Frage, ob das Ziel, Wünschendorf als Grundzentrum weiter zu entwickeln, durch die weitere Auslagerung von Verwaltungsaufgaben nach Seelingstädt überhaupt noch umgesetzt werden kann.“ Darüber hinaus seien bereits Stimmen laut geworden, die nach Abschluss der Baumaßnahmen den Standort Wünschendorf gänzlich in Frage stellen.

Sollten derartige Pläne real werden, werde Wünschendorf auf einen Servicepunkt und einen Servicemitarbeiter reduziert, befürchten die Wünschendorfer. „Alle Verwaltungstätigkeiten wie Grundstücksfragen, Ordnungsamt, Bauamt, Meldeamt oder die Wohnungsverwaltung würden nicht mehr in Wünschendorf bearbeitet werden“, erläuterte Geelhaar am Donnerstag. „Dies wäre ein Rückschritt, den wir so nicht hinnehmen wollen. Im Gegenteil. Der Gemeinderat und ich sind uns einig, dass Wünschendorf großes Potenzial hat, welches wir weiterentwickeln wollen.“ Mehrere Gemeinderäte berichteten beispielhaft aus ihren Erfahrungen und pflichteten dem Bürgermeister bei. Von der VG als Dienstleister spüre man fast nichts mehr, sagte zum Beispiel Uwe Hauptmann (parteilos).

Hoffen auf einvernehmliche Lösung

Mit 12 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme beschlossen die 13 anwesenden Gemeinderäte, dass der Gemeinderat den Bürgermeister beauftragt zu prüfen, welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Gemeinde Wünschendorf auch außerhalb der Verwaltungsgemeinschaft zur Verfügung stehen. Das würde nicht automatisch bedeuten, dass die Gemeinde aus der VG austreten wolle. Den Austritt seiner Gemeinde sehe er wirklich als das allerletzte Mittel an, betonte Marco Geelhaar. „Aber wir wollen reden, wie Dinge verändert werden können, um nicht in Stillstand zu verfallen“, so der Bürgermeister gegenüber der Redaktion. Er hofft auf eine gute und einvernehmliche Lösung bei diesem Problem.

Katrin Dix, Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft, sagte gestern auf Nachfrage der Redaktion dazu: „Es wurde bisher über die Verwaltungsgemeinschaft, aber nicht mit ihr zu diesem Tagesordnungspunkt gesprochen. Am Montag ist Gemeinschaftsversammlung und ich würde das Thema dort gern ansprechen.“