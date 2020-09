Wünschendorfer Dolomitwerk: Vorräte für weitere 60 bis 80 Jahre

Die Wünschendorfer Dolomit GmbH hat in Wünschendorf (Foto) ihren Verwaltungssitz und betreibt eine Schachtofenanlage. In der Betriebsstätte Caaschwitz wird das Gestein unter Tage abgebaut, gefördert und aufbereitet. Dolomit wird vor allem als Zuschlagstoff in der Metallurgie und als Düngemittel verwendet.