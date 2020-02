Wünschendorfer Funken tanzen beim Galaabend

Mit dem ersten Galaabend am Sonnabend ist der Veitsberger Carneval Club in die Zeit der Faschingsfeten gestartet. Im nicht ganz ausverkauften Saal gab es ein Wiedersehen mit Funkengarde, Elferrat und vielen Tanzgruppen. Zu ihnen gehörten auch Lisl und die fünf männlichen Silberschnitten, von denen eine Zugabe erklatscht wurde.

Heute beginnt um 15 Uhr in der Elsterperle Wünschendorf der Kinderfasching. Einlass ist bereits 14.30 Uhr. Der Weiberfasching am Donnerstag startet um 20 Uhr. Ausverkauft ist die zweite Galavorstellung am 22. Februar. Doch auch am Rosenmontag wird ab 20 Uhr noch einmal gefeiert.