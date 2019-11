Gera. Wie in jedem Jahr öffnen sich auch 2019 Türen des Lebendigen Adventskalenders an vielen Orten.

Zeit für besondere Erlebnisse und Begegnungen

Er enthält weder Schokolade noch Spielzeug, sorgt aber trotzdem jeden Tag für Überraschungen: Der lebendige Adventskalender. Wie in jedem Jahr öffnen sich auch 2019 seine Türen an vielen Orten. Dabei laden Menschen zu besonderen Erlebnissen und Begegnungen ein, in festlich geschmückte Häuser, zu Musik, Plätzchen und Glühwein und natürlich zu Gesprächen, um auf die Weihnachtstage einzustimmen. So vielfältig wie die Gastgeber, so abwechslungsreich sind auch die Orte: Kirchen- und Gemeindehäuser, Museen, Theaterstätten, aber auch Privatleute geben Besuchern die Gelegenheit, eine Auszeit vom Vorweihnachtsstress zu nehmen und sich auf den eigentlichen Grund der Adventszeit zu besinnen.

Auch das Puppentheater in Gera, Gustav-Hennig-Platz 5, wird zu einem abwechslungsreichen und liebevoll gestalteten Adventskalender. Die von Puppentheaterleiterin Sabine Schramm am Theater Altenburg Gera ins Leben gerufene Aktion findet zum achten Mal statt. Vom 1. bis 23. Dezember werden sich wieder täglich um 17 Uhr die Haustüren öffnen und am 24. Dezember um 11 Uhr. Überrascht werden die Zuschauer mit Darbietungen und Mitmachaktionen von Sängern, Tänzern, Musikern, Schauspielern, Puppenspielern und weiteren Mitarbeitern das Theaters Altenburg Gera. Der Eintritt ist frei. Das Theater weist vorab daraufhin, dass Kinderwagen nicht im Puppentheater untergestellt werden können und die Platzkapazität auf 120 Personen im Foyer beschränkt ist. Nach jeder Veranstaltung wird um Spenden gebeten. Diesmal kommen sie dem Verein Besondere Kinder Gera Landkreis Greiz zugute.

Lebendige Adventskalender laden zudem in Langenberg, Zwötzen, Lusan sowie Weida und Wünschendorf ein. Die einzelnen Termine werden tagesaktuell in dieser Zeitung veröffentlicht und können in den einzelnen Kirchgemeinden erfragt werden. Langenberg lädt bereits für Freitag, 29. November, um 18 Uhr unter dem Motto „Auf dem Weg zum Licht“ in die Pfarrscheune zum Teeny-Treff ein. Am Samstag, 30. November, gibt es um 15.30 Uhr in Aga sowie 16.50 Uhr in Roben das „Sternanzünden“. Ebenfalls „Sternanzünden“ ist 15.30 Uhr (mit Ausstellungseröffnung) im Schütz-Haus in Bad Köstritz. Um 16 Uhr lädt das Haus des Gastes in Bad Köstritz zu „An Hutzn-Ohmd“ mit Plätzchen backen, Basteln & Musik ein. Zwötzen lädt schon für Samstag, 30. November, ab 13 Uhr zum Tannenbaumsetzen an der Wendeschleife Zwötzen ein. Im Pfarrhof Cronschwitz ist am Samstag, 30. November, um 18 Uhr der Pyramidenanschub zu erleben.

Kontakte: Kirchgemeinde Zwötzen: Pfarrer Michael Keßler, Telefon: 0365/3 20 11; Kirchgemeinde Lusan: Pfarrer Michael Schlegel, Telefon 0365/3 20 38; Kirchgemeinde Langenberg: Pfarrer Andreas Schaller, Telefon 4 22 94 48; Kirchgemeinde Wünschendorf: Pfarrer Christof Schulze, Telefon 036603/8 85 19 und Kirchgemeinde Weida: Martin Schäfer, Telefon 036603/6 25 93.