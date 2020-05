Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeit für die Seele

Obwohl vieles stiller ist als sonst

ist vieles unruhiger, kraftraubender,

zermürbender, auslaugender.

Ich sehne mich nach anderer Stille.

Die selbst gewählte.

Die meiner Seele zeigt: Ich kümmere mich.

Anstatt: Da musst du durch.

Corona hat uns reduziert. Die Natur atmet weltweit auf, auch wenn das nicht von langer Dauer sein wird. Doch atmen wir auch auf?

Die Möglichkeiten sind weiterhin eingeschränkt und von der Küche unserer Wohnung in Heinrichsgrün kann ich beobachten, wie viele Menschen plötzlich in den Wald strömen. Kinder spielen stundenlang dort und bauen aus Ästen Behausungen zwischen den Bäumen. Toll! Aber diese Ruhe der Corona-Zeit bietet nicht nur Chancen – sie laugt auch aus. Weil sie uns Stille „verschreibt“. Wir haben diese Ruhezeit eben nicht selbst gewählt, sie hat uns „gewählt“. Die meisten von uns sind, ob wir es wollen oder nicht, hinein gestoßen in eine relative Ruhe. Das ist nicht immer leicht und fühlt sich auch ein Stück ausgeliefert an.

„Was man nicht kann ändern, muss man lassen schlendern“, sagte meine Großmutter immer. Lass los, was du nicht beeinflussen kannst. Du kannst die „aufgezwungene“ Ruhe nicht ändern, also hör auf, Widerstand zu leisten. Nimm sie statt dessen wahr und begib dich in ihren Strom. Das spart erstens Energie - ärgern kostet Kraft - und zweitens entdeckst du nur so, was die Ruhe für dich bereit hält. Welche Botschaft. Lass das „Da musst du durch“ los und entscheide dich für ein „Ich nutze diese Zeit für meine Seele“. Dein Ich ist in der Ruhe. Auch der lange verborgene Schmerz ist dort. Enttäuschungen. Wunden des Lebens. Ruhe ist nicht leicht. Aber wichtig. Und Gott ist übrigens auch dort. Ansprechbereit. Er wartet auf dich.