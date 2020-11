Zeit für Ideen

Es ist gerade eine schwierige Zeit. Und doch ist es auch die Zeit der kreativen Ideen. Wir wollten eigentlich in der nächsten Woche Martini feiern. Viele große und vor allem kleine Leute ziehen durch Gera, Langenberg, Aga und durch viele Orte unseres Landes. Sie sind mit ihren Laternen auf den Spuren des Heiligen Martins, der bekannterweise seinen Mantel mit einem Bettler geteilt hat. Wir erinnern an ihn und seine barmherzige Tat in diesen Tagen des Novembers, treffen uns in der Kirche und teilen am Ende auch etwas. Meistens ein Martinsbrötchen.

Das geht gerade gar nicht oder nur eingeschränkt. Viele Leute auf engem Raum in der Kirche, die ganz nah zusammen unterwegs sind und ein Martinsbrötchen teilen, ist gerade nicht passend. Leider. Gott sei Dank gibt es immer wieder kreative Ideen, die Unmögliches neu erfinden. So wie Ostern nicht ausgefallen ist und Weihnachten nicht ausfallen wird, so feiern wir auch Martini. Anders, aber wir lassen uns etwas einfallen. Wie diese Idee: Basteln Sie mit ihren Kindern eine Martinslaterne, stellen ein paar LEDs hinein und setzen die Laterne in ein Fenster. Am besten zur Straße hin. Dann können sie bei einem Abendspaziergang eine Vielzahl von Laternen entdecken und sich und ihre Kinder an Martin und seine gute Tat erinnern. Wenn Sie dann zum Martinstag mit ihren Kindern in Langenberg oder Aga zur Kirche kommen, schenken wir Ihnen ein paar „Nimm2“. Diese sind in Corona-Zeiten zum Weiterschenken und Teilen bestens geeignet. Man muss sich etwas einfallen lassen.