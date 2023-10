Zeugen stellen Ladendieb in Gera - Versuchter Einbruch in Turnhalle

Gera. In Gera ermittelt die Polizei derzeit unter anderem wegen eines versuchten Ladendiebstahls, eines versuchten Einbruchs in eine Turnhalle und einem Diebstahl auf einer Baustelle.

Zwei Ladendiebe (16 und 31 Jahre alt) sind am Montagmorgen in einem Supermarkt in der Straße des Friedens von Zeugen gestört worden. Als die Täter daraufhin angesprochen wurden, ergriffen sie die Flucht. Einer der Täter konnte von einem Zeugen an der Flucht gehindert werden. Er wurde durch die hinzugerufenen Polizei vorläufig festgenommen werden. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen.

Diebstahl auf Baustelle

Unbekannte entwendeten im Zeitraum vom 14.10.2023 (17 Uhr) bis zum 16.10.2023 (10 Uhr) auf der Baustelle an der Fasaneninsel ein hydraulisches Bauwerkzeug von einem Radlader. Der Firma entstand dadurch ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei Gera (0365/829-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Versuchter Einbruch in Turnhalle

Der Einbruch in eine Schulturnhalle in der Otto-Rothe-Straße misslang unbekannten Tätern in den vergangen Herbstferien. Die Schule beklagt nun einen hohen Sachschaden an der Eingangstür zur Turnhalle, welcher bei Wiederaufnahme des Schulbetriebes am Montagmorgen festgestellt wurde. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gera zu melden.

