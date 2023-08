Zeugen stoppen Automatenaufbruch in Gera

Gera. Ein 22-jähriger Mann versuchte mit einer Brechstange bewaffnet, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Das Vorhaben eines 22-jährigen Mannes, einen Zigarettenautomaten in der Plauenschen Straße / Tschirchstraße in Gera gewaltsam aufzubrechen, scheiterte am Donnerstagabend. Aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 21.20 Uhr wie sich der Mann, unter anderem mit einer Brechstange bewaffnet, gewaltsam Zugang zum Inneren des Automaten verschaffen wollte und informierten die Polizei.

Diese fahndete unverzüglich nach dem bereits flüchtigen Täter. Nach nur kurzer Zeit konnte der junge Mann laut Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter nach Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

