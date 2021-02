Gera: Zeugnisse diesmal ohne Ferien

Es sind eben außergewöhnliche Zeiten. Erstmals schließen sich an die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse nicht die Winterferien an. Berit Knorr, Schulleiterin der Grundschule Saarbachtal, hat die Zeugnisse coronakonform durchs Sekretariatsfenster übergeben. Wer diese Möglichkeit nicht nutzen konnte oder wollte bekommt das Zeugnis am Montag in der Schule ausgehändigt. Dann beginnt an Thüringens Grundschulen der eingeschränkte Regelbetrieb mit strengen Infektionsschutzmaßnahmen.