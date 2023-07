Gera. Erst Zeugnisse im Schulgarten und dann in die Sommerferien.

Die Kinder der Klasse 3b der Hans-Christian-Andersen Grundschule bekamen ihre Zeugnisse in diesem Jahr bei strahlendem Sonnenschein unter einem schattenspendenden Baum im Schulgarten überreicht. Danach starteten die Mädchen und Jungen erstmal in die sechswöchigen Sommerferien, bevor für sie dann am 21. August das letzte Jahr in ihrer Grundschule beginnt.